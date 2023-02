Ferrero all’Olimpico per Lazio-Sampdoria? Possibile ritorno dell’ex presidente allo stadio

Massimo Ferrero potrebbe tornare allo stadio per assistere a una partita della sua Sampdoria, anche se in trasferta. Secondo quanto riportato da “Primocanale”, l’ex presidente e attuale azionista di maggioranza del club blucerchiato, potrebbe farsi vedere in occasione della trasferta in casa della Lazio. Decisivo sarebbe l’ottimo rapporto con il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, che potrebbe facilitargli l’ottenimento di un titolo di accesso allo stadio Olimpico di Roma. In casa, infatti, il CdA della Sampdoria ha sempre impedito che potesse farsi vedere allo stadio negli ultimi tempi.