Spezia, due collaboratori della squadra ligure denunciano: “Urina in testa dai tifosi juventini”

Non solo gli insulti e le offese a Kostic, a quanto pare durante Spezia-Juventus è davvero successo di tutto sugli spalti. Due dipendenti della squadra ligure infatti presenteranno denuncia contri ignoti per essere stati oggetto di un getto di urina. I due collaboratori in servizio, un uomo e una donna, si trovavano ai piedi del settore ospiti occupato dai tifosi juventini quando, così hanno raccontato, sono stati colpiti da un liquido e avrebbero scorto un uomo che dall’alto stava facendo pipì su di loro. L’episodio è stato poi confermato dallo stesso club. Le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto attraverso le immagini ad alta definizione del circuito di videosorveglianza interno allo stadio.