FANTACALCIO – Sassuolo-Roma, gol di Kristensen o autogol di Ruan? La decisione

La Roma ribalta il Sassuolo. Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 i ragazzi di Josè Mourinho in pochi minuti passano da 1-0 a 1-2, soprattutto grazie a Kristensen: l’uomo che non ti aspetti. Il laterale giallorosso lascia partire il sinistro che viene deviato da Ruan Tressoldi, la palla si impenna e beffa Consigli siglando il gol dell’1-2. Per gli amici del fantacalcio il tiro non sembrava rivolto verso la porta, al momento la Lega Serie A ha assegnato il gol a Kristensen ma potrebbe cambiare idea. In caso seguiranno aggiornamenti.