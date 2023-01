Fabio Maresca, da Conte a Ibra: quante scintille con le milanesi

Il giallo sull’audio Ibrahimovic, l’attacco di Conte e una lunga serie di polemiche che per un arbitro di personalità sono il pane quotidiano. La prima finale di Fabio Maresca lo vedrà impegnato nel derby di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, due squadre non banali per la carriera del fischietto napoletano. Tra gli episodi più celebri c’è l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan, che costò allo svedese una giornata per una “critica irrispettosa con atteggiamento provocatorio” con ammenda di 5.000 euro. Secondo persone vicine all’attaccante all’origine del rosso vi era un equivoco sulla frase pronunciata all’indirizzo del direttore di gara. Ibra avrebbe detto “mi sembra strano”, l’arbitro avrebbe invece percepito un “sei un bastardo”. Secondo altri la frase fu effettivamente pronunciata, ma rivolta ad un tifoso sugli spalti. Nel post partita Pioli provò a ricostruire l’accaduto: “[Ibra] mi ha detto di aver discusso con l’arbitro, e che la discussione è durata un po’ di tempo, ma mi ha anche detto di non avergli mancato di rispetto e soprattutto di non averlo offeso. Mi ha riferito l’ultima frase detta a Maresca: ‘Allora non ti interessa quello che dico io?'”, disse l’allenatore del Milan.

Qualche mese prima invece toccò ad Antonio Conte scontrarsi con Maresca durante un Udinese-Inter. “Sei sempre tu Maresca… eh. Sei sempre tu, Maresca. Anche al Var, sei sempre tu. Bravo Maresca”, la frase urlata dall’ex tecnico nerazzurro nei minuti di recupero alla Dacia Arena. Il riferimento era alla mancata concessione del calcio di rigore in un Parma-Inter per un fallo di Balogh su Perisic. Il direttore di gara era Pairetto, al Var c’era proprio Maresca, che da quella stagione però iniziò un percorso che l’ha portato sempre più in cima alle gerarchie dei designatori. Quest’anno ha già diretto due match delicati come Atalanta-Milan (1-1) e Fiorentina-Lazio (0-4). Ora arriva anche la prima finale, un banco di prova importante in una partita che in un modo o nell’altro sarà storica.