Empoli: ufficiale l’esonero di Andreazzoli

L’Empoli e Andreazzoli si separano ufficialmente. Il club toscano ha optato per la via dell’esonero dopo il ko esterno con il Verona e i tanti risultati deludenti del girone d’andata. La scelta per il sostituto vede in pole position Davide Nicola, esperto di salvezze miracolose (vedi Salernitana e Crotone). Chiunque sarà il nuovo tecnico dovrà ripartire dal 19° posto con 13 punti e un distacco di 5 punti dal Cagliari e dal Verona salvi. La prossima sfida dell’Empoli sarà il 21 gennaio in casa contro il Monza per cercare di ritrovare una vittoria che manca dal 12 novembre, 0-1 in casa del Napoli. E’ il quinto cambio di panchina in Serie A, secondo per l’Empoli, dopo gli esoneri di Garcia dal Napoli, Sottil dall’Udinese, Paulo Sousa dalla Salernitana e Zanetti proprio dai toscani. Ecco il comunicato del club: “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.