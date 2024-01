Jorge Jesus critica Neymar: “Per lui il calcio non è la priorità, Cristiano Ronaldo ha più passione”

Il tecnico dell’Al-Hilal Jorge Jesus ha parlato delle stelle del campionato arabo Neymar, in forza proprio nella sua squadra, e Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr. Il portoghese conosce bene entrambi i calciatori e ha criticato il brasiliano per la poca attenzione data al calcio: “Neymar ha più passione per altre cose, che mette davanti al calcio, come la vita privata. Per lui il calcio non è la priorità. Resta un grande uomo e un grande calciatore, mi ha sorpreso molto in questi due mesi. Cristiano Ronaldo, invece, ha più passione per il calcio e lo mette davanti a ogni cosa”.