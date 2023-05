Empoli, Stojanovic: “L’esultanza non era contro i tifosi del Verona”

“Felice per il mio gol, ci sono state molte partite in stagione in cui non ho giocato. È stata un’annata complicata per me perché ho giocato poco. Il gesto di far silenzio non è contro il Verona, ma lo faccio sempre dopo un gol. Futuro? Vediamo, penso a giocare al 100%, poi ci sarà la Nazionale. Io voglio rimanere qui, ma se arriva un’offerta che fa comodo a me e all’Empoli bisognerà valutare”. Sono le dichiarazioni del difensore dell’Empoli Petar Stojanovic ai microfoni di Sky Sport dopo il suo gol che vale il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona.