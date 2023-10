Empoli, intervento riuscito per Pezzella: stop di almeno un paio di mesi

Intervento perfettamente riuscito per Giuseppe Pezzella. Il calciatore dell’Empoli è andato sotto i ferri per la stabilizzazione della frattura composta al malleolo peroneale destro avvenuta durante la gara contro la Salernitana. Lo rende noto il club toscano spiegando che l’intervento, eseguito nella clinica San Giuseppe di Arezzo dalla dottoressa Giulia Favilli alla presenza dello staff medico azzurro, “è perfettamente riuscito. L’atleta inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”. Molto probabilmente rivedremo in campo Pezzella a inizio 2023.