Empoli-Frosinone, Nicola: “Senza fatica e sacrificio, difficilmente conquisti qualcosa”

“Ritengo che queste partite non vadano giocate in una forma diversa. La capacità di una squadra è quella di riconoscere nella singola gara la voglia massima di espressione. Non possiamo controllare il risultato ma la prestazione, nel modo in cui arrivare al risultato. Questo è un passo fondamentale, se esprimi te stesso metti il cento per cento in campo”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Frosinone. “Sicuramente quella di domani è una gara molto importante perché poi ne mancheranno tre alla fine – aggiunge -. Queste ultime quattro partite diventano progressivamente importantissime. Siamo consci del valore della sfida di domani, come lo sono i nostri avversari, noi ci siamo preparati come sempre con la voglia di migliorare di noi stessi, di esprimerci e con il desiderio di dare tutto”.

E sulla squadra di Di Francesco: “Affrontiamo un’avversaria che ha dei valori, è organizzata, ha cambiato modo di stare in campo. Conosco bene Eusebio, lo stimo come persona e come allenatore. Anche lui sa che è una gara importante perché sa che c’è la possibilità per entrambi di raccogliere qualcosa per il proprio percorso. Il Frosinone è una squadra che sa difendersi, che è abile a ripartire e che ha giocatori di qualità. La differenza tra noi e loro è che noi per arrivare qui abbiamo dovuto tenere un passo doppio rispetto a tante altre squadre”. Al Castellani è atteso il pubblico delle grandi occasioni: “È motivo di orgoglio che domani i nostri tifosi siano il più possibile. Il messaggio che noi possiamo dare a loro ed ai più giovani è che difficilmente nella vita uno conquista qualcosa senza fatica e sacrificio. Sono i due valori che per me hanno un peso importante. Siamo pronti a lottare come sempre abbiano fatto”.