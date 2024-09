Empoli-Fiorentina, D’Aversa: “Dobbiamo dare continuità, Fazzini è recuperato al 100%”

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita della sesta giornata di Serie A 2024/2025 contro la Fiorentina: “Non dobbiamo pensare di andare in campo più sereni in virtù della nostra posizione in classifica. E’ fondamentale dare continuità, accantonando quanto fatto finora. Siamo consapevoli dell’importanza della gara e di quanto ci tengano ai tifosi. Ciò che chiedo ai ragazzi è intensità: il risultato sarà una conseguenza della prestazione. Affronteremo una squadra più forte, che ha investito tanto in entrata, ma dobbiamo mettere tutta le nostre energie per fare contenti i tifosi“.

In merito alla vittoria in Coppa Italia contro il Torino, invece: “Avevo detto già prima della gara che avrei fatto delle scelte, indipendentemente dal derby, e sono contento che ci sia stata la prestazione ma anche il risultato. Alcuni giocatori li ho messi per verificare la loro condizione, ma non mi piace parlare di seconde linee perché per me sono tutti titolari. Fazzini? E’ recuperato al 100%“.

“La partita è la conseguenza del lavoro svolto in settimana e del ritiro estivo. Le poche palle gol concesse nelle amichevoli estive, nonostante le difficoltà legate ai carichi di lavoro, hanno aumentato la stima. Sicuramente cominciare la stagione in questa maniera dà fiducia, ma non bisogna perdere la concentrazione – ha aggiunto D’Aversa – Conterà l’interpretazione della gara. Abbiamo analizzato la Fiorentina e sappiamo cosa fare in campo. Giocheremo per vincere“.