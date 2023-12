Empoli, Cambiaghi: “Punto importante, andremo a Torino con fiducia”

Dopo il pareggio interno 1-1 contro il Lecce, l’attaccante dell’Empoli Nicolò Cambiaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: “È un punto è importante, abbiamo ripreso la gara, abbiamo dimostrato che non molliamo mai. C’è un po’ di rammarico perché la nostra rete è assegnata come autogol, ma è importante aver recuperato la gara. Stiamo lavorando bene, sto facendo bene anche dal punto di vista personale. Non mi pongo limiti. Ora andiamo a Torino con fiducia, cercheremo di fare la nostra partita“.