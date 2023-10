Empoli, Andreazzoli: “Con l’Atalanta bisogna alzare l’asticella”

Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia della sfida del Castellani contro l’Atalanta. “Dobbiamo continuare a provare ad alzare l’asticella, sappiamo che ci sono tanti dettagli da migliorare quindi continuiamo a lavorarci. Il grosso l’abbiamo affinato, molte cose sono state sistemate e quindi siamo contenti di avere una base sulla quale agire con più facilità però ci sono tante piccole cose ancora da sistemare”.

Gli azzurri ripartono dal successo di Firenze: “La sfida è difficile sulla carta e questo ci dà nuovi stimoli, io non vedo nessuna partita facile. Ci piace confrontarci in una categoria che sognavamo fin da piccoli, sappiamo che ci vuole un impegno particolare per superare le difficoltà. Domani servirà molto la testa perché l’Atalanta è una squadra con grandi qualità tecniche e abituata tra l’altro da molte stagioni a giocare partite particolari usando sempre la testa, in ogni momento della partita e anche in molti episodi. Dobbiamo cercare di alzare un po’ il livello, sperando di riuscirci e sperando che loro lo abbassino o che noi riusciamo a farglielo abbassare”.

Il tecnico poi parla anche dei singoli. “La fase offensiva? Abbiamo molte soluzioni, Cambiaghi e Cancellieri ci aiutano molto così come Caputo, ma anche Destro, Baldanzi, Gyasi, Shpendi, Maldini che è rientrato. L’importante è l’interpretazione del canovaccio della gara”.