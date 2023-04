Diffidati Roma-Sampdoria, giallorossi a rischio squalifica in vista del Torino

I diffidati di Roma-Sampdoria, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Torino. Tanti squalificati tra i capitolini, per Mourinho si è ridotto a uno il calciatore presente nell’elenco di chi verrà fermato dal giudice sportivo qualora dovesse rimediare un cartellino giallo nella partita dell’Olimpico, non potendo giocare così contro i granata. Si tratta del centrocampista Matic, che dovrà stare così attento a non essere ammonito.