Diffidati Juventus-Udinese, bianconeri a rischio squalifica in vista del Verona

I diffidati di Juventus-Udinese tra le fila dei bianconeri prima del successivo scontro con il Verona sono due: ecco di seguito di chi si tratta. Prima di affrontare i friulani, in diffida troviamo, tra i giocatori a disposizione di Allegri, il solo Gleison Bremer, visto che l’altro giocatore diffidato è Dusan Vlahovic, che però non sarà della partita per un lieve acciacco. Dunque il difensore brasiliano dovrà prestare molta attenzione: se verrà ammonito non giocherà la partita seguente.