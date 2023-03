Cremonese, Ballardini: “Affrontare l’Alatanta è difficile. Penseremo dopo alla Coppa Italia”

Davide Ballardini ha parlato nella consueta confernza stampa pre match, alla vigilia del tanto atteso derby contro l’Alatanta. “Giochiamo contro una squadra che è certamente tra le più attrezzate del nostro campionato, a mio parere poteva tranquillamente giocarsela con l’Inter, il Napoli e le altre in campionato. Sono attrezzatissimi in tutti i reparti anche se hanno avuto un periodo di difficoltà ma la rosa, la società, le ambizioni che hanno sono pari a quelle delle grandi squadre”. Poi ha continuato: “L’idea nostra, in un futuro più o meno prossimo, è quello di giocare con una difesa a quattro, ma in questa squadra tra esterni e difensori centrali ci sono 10 giocatori: è stata costruita così, per un certo tipo di gioco, a oggi abbiamo tanti difensori centrali. Domani non ci saranno Ferrari, Chiriches e Okereke, ancora in dubbio Acella”.

E sulla semifinale di Coppa Italia: “Non ci possiamo permettere di pensare a mercoledì, se solo per un secondo pensassimo alla partita che verrà dopo vuol dire che non avremmo capito niente. Giochiamo contro una squadra con cui è un attimo fare brutta figura se non sei grintoso, rabbioso, attento e aggressivo. Pero’ ci tengo a precisare che essere arrivati a questo punto in Coppa Italia è un merito”.