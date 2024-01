Claudio Ranieri vicino a Sven-Goran Eriksson: “Dispiace tantissimo, una persona stupenda”

“Mi dispiace tantissimo che questo brutto male si sia accanito su una persona stupenda, un grosso in bocca al lupo”. Prima di pensare al campo e alla partita col Bologna che attende il suo Cagliari, Claudio Ranieri in conferenza stampa spende un pensiero per Sven-Goran Eriksson, che ieri ha rivelato di avere un anno di vita. Un momento toccante, prima di pensare alla partita che vede i sardi impegnati in casa contro una delle sorprese della stagione: “Dopo Inter e Fiorentina il Bologna è la squadra che ha più punti rispetto a fine girone d’andata dell’anno scorso, nove. Bravo Thiago Motta, ti addormenta con una serie di passaggi per poi prenderti in infilata. Dovremo stare molto attenti, è una squadra che sa il fatto suo e ti viene ad aggredire”. Domenica alle 15 non ci saranno Lapadula, Mancosu, Oristanio: “Non possiamo entrare nel mercato se non vendiamo qualcuno: dobbiamo stare compatti, metterci l’elmetto e lottare in fase difensiva e offensiva. Abbiamo subito 32 gol, molti troppo facili da concedere, e lì dobbiamo migliorare: i 15 punti fatti con altri 15 non bastano, la Serie A è un bene troppo importante”. In attacco Pavoletti-Petagna coppia quasi obbligata: “Possono giocare insieme, domani sera farò le mie conclusioni e vedremo”. Nel Bologna invece mancherà Joshua Zirkzee, squalificato: “Un campione, mi piace tantissimo”, spiega Ranieri.