Claudio Lotito: “La Lazio ha sempre fatto molto per educare al rispetto delle regole”

“Noi come club Lazio abbiamo sempre fatto molto per educare al rispetto delle regole. All’interno del Cda c’è il presidente della fondazione Shoah, uno dei consiglieri della massima organizzazione anti violenza a livello europeo, il professor Gambino, io stesso sto nella commissione Segre. Noi vogliamo valorizzare il rispetto della donna e di quei valori che oggi si sono persi e che lo sport può riaffermare con comportamenti all’insegna valoriale”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla a margine dell’evento a Palazzo Chigi per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Il processo mediatico è fondamentale per cambiare le cose. Il tema è quello di creare prevenzione,che significa ricostruire un tessuto di carattere psicologico nella persone. Prima c’era la funzione della scuola dove venivano le preghiere, nel pomeriggio c’era l’oratorio che formava spiritualmente a determinati valori. Lo sport è cultura della legalità”, conclude Lotito.