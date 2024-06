Chi è Kosta Runjaic, il nuovo allenatore dell’Udinese

Kosta Runjaic è il nuovo allenatore dell’Udinese. Il tedesco di origini croate è il secondo allenatore straniero, per ora, dopo Paulo Fonseca, ad essere stato annunciato da un club di Serie A per la prossima stagione. Dopo una stagione difficile, caratterizzata da una salvezza portata a termine da Fabio Cannavaro, dopo gli esoneri di Andrea Sottil e Gabriele Cioffi, la dirigenza friulana ha scelto un profilo meno conosciuto per guidare il nuovo corso. La carriera da allenatore di Runjaic parte nel 2007 nella quinta divisione tedesca. Inizia a farsi conoscere con il Darmstadt, che porta fino in 3.Liga. Poi le avventure al Duisburg e al Kaiserslauten nella B tedesca, prima del passaggio al Monaco 1860, dove però viene esonerato. Nel 2017 sbarca al Pogon, dove rimane per cinque stagioni, prima del salto al Legia Varsavia. Nell’ultimo biennio in Polonia conquista una Coppa nazionale e una Supercoppa. Nell’ultima stagione chiude al terzo posto in campionato e arriva fino agli spareggi di Conference League, dopo aver battuto l’Aston Villa ai gironi.

Numeri che hanno convinto l’Udinese a puntare su di lui. E che per poco lo scorso settembre non lo portarono sulla panchina della nazionale polacca. Runjaic rientrava nella lista di candidati, ma alla fine la federazione decise di promuovere Michael Probierz. Ora non prenderà parte agli Europei, ma potrà godersi le emozioni della Serie A. Runjaic viene descritto dal club friulano come un tecnico capace di “offrire un calcio moderno, propositivo e di alta intensità, sempre attento alla crescita dei giovani talenti, mostrando grandi capacità di comunicazione e adattamento alle diverse esigenze tecnico-tattiche delle sue squadre”. Adesso arriva l’esame più importante della sua carriera. Il primo in uno dei top 5 campionati d’Europa.