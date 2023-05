Caso plusvalenze, Casini: “Juventus? A sentenza definitiva tireremo le conclusioni”

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a Dazn in merito al caso plusvalenze delle Juventus. Ecco le sue parole: “Come Lega non commentiamo le sentenze, soprattuto quelle non definitive. Non sappiamo come andrà avanti questa vicenda. Una volta che sarà conclusa tireremo le conclusioni”.

E ancora: “Cosa serve a trasformare quanto di buono fatto quest’anno dal calcio italiano? Servono investimenti sulle infrastrutture e sui giovani. Come Lega abbiamo cambiato il sistema delle liste giocatori del campionato Primavera per avere più italiani convocabili per le nazionali. Il lavoro sui giovani diverse squadre lo stanno già facendo. Altro tema è aumentare il numero di seconde squadre in Lega Pro”.