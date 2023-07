Calciomercato: Bakker è un nuovo giocatore dell’Atalanta, in arrivo dal Bayer Leverkusen

Primo colpo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri infatti hanno trovato l’accordo per Mitchel Bakker, esterno mancino classe 2000 proveniente dal Bayer Leverkusen. Operazione chiusa a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, l’olandese firmerà un quadriennale fino al 30 giugno 2027. Domani il giocatore effettuerà le visite insieme a Sead Kolasinac, l’ex Arsenal ricoprirà il ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre. Arrivato in Germania nel 2021, ha collezionato 70 presenze mettendo a segno 5 reti.