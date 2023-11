Cagliari, Viola: “Serviva dare continuità, felice per la rete”

Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria casalinga con il Genoa, arrivata grazie anche alla sua rete in avvio di ripresa. “Siamo felicissimi, è andata bene oggi, serviva dare continuità e siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo. Sono soddisfatto anche per la rete segnata ma l’importante è il bene della squadra. Dobbiamo pensare partita per partita e solo così riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo”.