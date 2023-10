Cagliari, Ranieri: “Contro la Salernitana partita importante, Scuffet e Nandez titolari”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista del delicato scontro salvezza contro la Salernitana: “Tutte le partite saranno importanti, a partire da quella dell’Arechi. I ragazzi non sono felici della situazione, ma lavorano molto. Queste due settimane sono state preziose per lavorare sugli errori fatti. Mi auguro di riuscire a salvare la squadra e sono convinto che insieme ce la possiamo fare“. “Giocare a Salerno è sempre bello, si tratta di un campo molto caldo. Vediamo che modulo sceglierà Inzaghi visto che è arrivato da poco – ha proseguito Ranieri, per poi commentare la visita di Antonio Conte – Era da tempo che mi aveva promesso di venire e mi ha fatto un grande piacere. Abbiamo parlato di varie cose, da Londra a Cagliari, ma assolutamente non della Roma“.

Il tecnico dei sardi si è poi soffermato sui singoli: “In porta giocherà Scuffet. Nandez tornerà nel pomeriggio dalla nazionale ma lo metto a prescindere. Hatzidiakos non sarà a disposizione, mentre Luvumbo sta bene nonostante talvolta si riacutizzi un problema. Lapadula ha svolto tutto l’allenamento con i compagni, ma non potrà giocare. Petagna si sta allenando bene e lo stesso vale per Mancosu. Abbondanza in attacco? Sceglierò i giocatori che corrono di più e non appena saranno stanchi li sostituirò“. Infine, sul caso scommesse: “È un peccato che questi giovani si buttino via nonostante un futuro importante. Io non ho mai giocato neanche una colonna della schedina, ma loro sono giovani e forse lo fanno perché annoiati durante il tanto tempo libero“.