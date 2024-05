Cagliari-Lecce, Gotti: “Pareggio raggiunto con calma e lucidità”

“Siamo stati bravi a non mettere la partita sulla confusione. Abbiamo raggiunto il pareggio con calma e lucidità”. Lo ha detto l’allenatore del Lecce, Luca Gotti ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in trasferta per 1-1 contro il Cagliari. “Nel primo tempo l’aggressività e l’intensità hanno fatto da padrone, con il Cagliari che ci ha messo in difficoltà con diverse palle alte, nonostante avessimo preparato delle situazioni simili in settimana – ha analizzato il tecnico dei salentini -. Dall’espulsione in poi siamo stati bravi a non mettere la partita sulla confusione, avendo grande calma e creando i presupposti per pareggiarla con lucidità. Una volta pareggiata – prosegue -, cerchi di gettarti in avanti, com’è giusto che sia, per vincerla. Una partita particolarmente spezzettata, con una posta in palio importante che può portarti ad atteggiamenti volti a perdere tempo”.

Sul tempo effettivo: “Sono un tradizionalista, mi attengo e manterrei una serie di regole che hanno fatto innamorare tante persone. Il tempo effettivo va raggiunto con correttezza e sportività, ma la nostra Serie A sta andando in questa direzione. Il rosso a Gaetano? Mi ha stupito il fatto che sia arrivato solo dopo il controllo del Var”, ha concluso