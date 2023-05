Braida: “Spalletti bravissimo, scudetto meritato dal Napoli. Milan? C’è bisogno di Leao in Champions”

Ariedo Braida, consulente della Cremonese, è intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento, dicendo la sua sullo scudetto vinto dal Napoli. “Spalletti ha dimostrato di essere un allenatore bravo che però non aveva ancora vinto da noi per varie ragioni. Devo dire che il Napoli quest’anno ha dimostrato di essere una squadra capace di dominare il gioco. Ha meritato di vincere al di là della squadra e dei campioni, l’allenatore ha dato identità precisa vincendo attraverso il gioco. Trattenere Kvaratskhelia e Osimhen? Dipende dai progetti del Napoli. Sappiamo che l’economia è importantissima e due campioni di questo tipo hanno dimostrato che i campioni fanno vincere partite e campionati. Sono due giocatori straordinari che hanno dato quel boost al Napoli per vincere, sarà difficile trattenerli perché avranno richieste da club molto potenti economicamente”, ha concluso Braida.

“Euroderby contro l’Inter? Se non giocasse Leao sarebbe un handicap per il Milan – ha proseguito Braida, cambiando argomento e parlando di Champions League –, perché è un giocatore straordinario, che ti fa vincere le partite. Il Milan, però, è sempre una squadra importante, lo sta dimostrando nelle ultime prestazioni e quindi la partita sarà aperta, le percentuali sono 50 e 50. Per il Milan sarebbe bello incontrare Ancelotti, mi piacerebbe molto. Milan-Real Madrid potrebbe essere, per i tifosi, una grande partita. Ancelotti è stato vincente sia da allenatore che da calciatore è in gamba, bravo e se lo merita. Lui Ct del Brasile? Sarebbe un’esperienza nuova, potrebbe coronare in questo modo la sua grande carriera sportiva”.