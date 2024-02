Bologna-Verona, Motta: “Non è giusto che sia io a prendere le luci, i protagonisti sono i giocatori”

“Quello che mi rende più felice è vedere quest’alchimia tra tifosi e giocatori, loro si meritano le luci di tutto il pubblico”. Queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, intervenuto ai microfoni si DAZN in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Verona. “Oggi è come se avessimo vinto 3-0, la parata di Skorupski è valsa un gol – ha aggiunto il mister dei felsinei – Quel contropiede subito in cui tutti rientrano è il simbolo di questo Bologna. Un Verona difficile da affrontare, molto aggressivo e che sa quello che vuole in campo. Ho una squadra di guerrieri, mi dispiace per chi ha giocato meno o non è entrato. Una serata completa, sono molto felice. Devo ringraziare il pubblico per tutto questo affetto, ma sono qui per dare e non per ricevere. A volte – ha continuato – credo nemmeno di non meritare tutto questo, non è giusto che sia io a prendere le luci, devono prenderle i miei ragazzi che sono i protagonisti di tutto questo e meritano quello che stanno ottenendo. Vedere quest’alchimia tra giocatori e tifosi mi rende davvero felice. In questo gruppo c’è grande rispetto per il compagno. In tanti meritano di giocare e chi resta fuori, magari è giustamente arrabbiato perchè vuole giocare – ha concluso Motta – ma rispetta la mia scelta e capisce che ci sono altri giocatori che si allenano al massimo e meritano di stare in campo”