Bologna, Thiago Motta: “Potevamo fare meglio, ma bisogna guardare avanti”

Thiago Motta ha parlato al termine della sfida persa contro l’Empoli dichiarando: “Potevamo fare meglio, ma dobbiamo continuare a pensare al nostro percorso. Abbiamo cercato di fare la nostra partita ma in serie A è sempre difficile mettere in difficoltà gli avversari. Dobbiamo digerire questa sconfitta per preparare la prossima gara contro il Sassuolo”.

il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “Orsolini ha fatto la sua prestazione come i suoi compagni ma non sufficiente per vincere la partita. Per Soumaoro non credo sia nulla di grave, almeno lo spero. Scudetto del Napoli? Penso che faccia bene al nostro calcio vedere squadre che hanno avuto una ricompensa giocando bene a calcio, fa bene a tutto il mondo del pallone italiano”.