Bologna, Sartori: “Non so se sarà ripetibile il miracolo Atalanta, ma lavoriamo per portare il club in alto”

Il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha rilasciato un’interista ad Etv, illustrando il suo progetto in rossoblu e paragonandolo a quello con l’Atalanta: “Lavoriamo quotidianamente per portare il club più in alto possibile. Quando sono arrivato qui ho trovato un Bologna superiore rispetto all’Atalanta di quando ho iniziato. Onestamente non so se sarà possibile ripetere il miracolo fatto a Bergamo“.