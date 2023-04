Bologna-Milan 1-1, la reazione agrodolce di Mauro Suma (VIDEO)

di Giorgio Billone 16

Mauro Suma non nasconde la sua delusione per il pareggio del Milan contro il Bologna in cui i rossoneri giocano una buona partita infarciti di riserve ma recriminano per due rigori non concessi. Al gol del vantaggio a opera di Sansone dopo pochi secondi rimedia Pobega, ma sono due punti persi. Questo il racconto del giornalista tifoso rossonero Suma.