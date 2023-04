Bologna-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Redazione 1

“Veniamo da un periodo negativo, abbiamo la possibilità di invertire la rotta. Thiago Motta sta facendo un bel lavoro. Ora dobbiamo stare zitti, perché quando non vinci sei dalla parte del torto. In questo momento dobbiamo reagire al fatto che abbiamo lasciato per strada un po’ di punti”. Con queste parole il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato il match esterno contro il Bologna in campionato. Di seguito, il video integrale di una conferenza non priva di spunti e scintille con alcuni giornalisti.