Bologna-Inter 1-0, Lautaro sbotta: “Così non andiamo da nessuna parte, dobbiamo migliorare tutti”

“Adesso parlare a caldo sarebbe sbagliato, però il pensiero che ho ora è che così non andiamo da nessuna parte, dobbiamo cambiare e trovare più continuità. Non possiamo fare questa partita dopo la vittoria col Porto. Dobbiamo alzare il livello, così non si va da nessuna parte”. Lo ha detto Lautaro Martinez a Sky Sport dopo la brutta sconfitta della sua Inter sul campo del Bologna: “Sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi, a tutta la gente che ci supporta e che è sempre con noi. Io sono chiaro davanti al microfono e anche nello spogliatoio”.

Poi entra in rotta di collisione con lo studio: “Ma volete analizzare Lautaro o la squadra? Se dobbiamo parlare di Lautaro parliamo di Lautaro. Io sono giocatore e voi siete giornalisti, ciò che devo dire ai miei compagni lo dico nello spogliatoio. Oggi giocando così non andiamo da nessuna parte, siamo a -18 dal Napoli e bisogna migliorare: io, la squadra, l’allenatore, tutti”.