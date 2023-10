Bologna-Empoli 3-0, Orsolini: “Bella sensazione, ma non sono ancora al 200%”

L’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, dopo la tripletta realizzata nella gara vinta 3-0 contro l’Empoli, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “E‘ una bella sensazione, doveva capitare prima o poi di segnare tre reti. Venivo da un periodo strano: ho avuto un problema che mi ha fatto saltare una parte della preparazione. Non sono ancora al 200%, ma sto migliorando e penso di averlo dimostrato. Esterni a piede invertito? A me piace parecchio. Nelle prime giornate avevamo fatto un paio di esperimenti, è normale essendo ancora all’inizio. Ho cercato di farmi trovare pronto per quanto fosse possibile. Io qui sto bene: rinnovare era il desiderio di tutto, mio e del pubblico. Nazionale? Non spetta a me dire se merito la maglia azzurra. La mia Nazionale passa anche da Bologna. Se faccio bene qui ho più possibilità di essere convocato”.