Berlusconi, il Monza saluta il suo presidente con un VIDEO toccante

di Antonio Sepe 32

Tra le squadre più addolorate per la morte di Silvio Berlusconi, scomparso a Milano all’età di 86 anni, c’è ovviamente il Monza. Nel settembre 2018, il Cavaliere aveva infatti acquisito proprio il club brianzolo, portandolo nel giro di poco tempo fino in Serie A. Il Monza ha dunque voluto rendere omaggio al proprio presidente con un toccante video pubblicato sui social. Nel filmato scorrono le immagini di Berlusconi bambino, ancora in bianco e nero, poi quelle a colori della sua vita fino a quelle degli ultimi anni con i colori del Monza. In sottofondo la voce di Berlusconi, che tra le tante frasi pronunciate ha detto anche quello che poi è diventato il motto della società: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince“. In alto il video postato dal club.