Bergomi: “Per alcuni sono troppo interista, per altri troppo poco. Ma sono onesto intellettualmente”

“Andando in tv mi sono preso dei rischi. Per qualcuno ero, sono e sarò troppo interista, invece per qualcun altro troppo poco interista. Ma sono onesto intellettualmente, nonostante sia noto il mio tifo e per chi mi batte il cuore”. Lo ha detto Beppe Bergomi, bandiera dell’Inter e opinionista in tv su Sky, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Questo non mi ha aiutato, anche se due volte sono andato vicino al ritorno a casa, Facchetti voleva che fossi il vice di Cuper e poi Walter Sabatini mi aveva convocato, ma non se ne è fatto nulla”.