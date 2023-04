Atalanta-Roma, 21 convocati per Gasperini: Pasalic recupera

Mario Pasalic ha recuperato dal fastidio alla caviglia ed è tra i disponibili per il big match di stasera tra l’Atalanta e la Roma al Gewiss Stadium. Oltre al croato, sono altri venti i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per lo scontro diretto in zona Europa. Confermata l’assenza di Lookman, alle prese con la distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Fuori anche Ruggeri, Vorlicky, Hateboer e Okoli: il centrale si è fermato a scopo precauzionale nella rifinitura mattutina per via di un fastidio alla caviglia. Prima chiamata per il giovane Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006.

Questa la lista in ordine alfabetico: Bernasconi, Boga, Demiral, De Roon, Djimsiti, Ederson, Hojlund, Koopmeiners, Maehle, Mendicino, Muriel, Musso, Palomino, Pasalic, Rossi, Scalvini, Soppy, Sportiello, Toloi, Zapata, Zappacosta.