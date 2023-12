Atalanta, Percassi: “Nuovo stadio quasi completo. Obiettivo salvezza il prima possibile”

Poco prima del calcio d’inizio del posticipo della 16^ giornata di Serie A Atalanta-Salernitana, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ dichiarando: “I lavori di ristrutturazione dello stadio vanno avanti nei tempi, siamo anche in anticipo di qualche settimana. La curva Morosini è quasi terminata, dovrebbe essere tutto pronto entro ‘inizio della prossima stagione. Vogliamo essere pronti ed avere lo stadio tutto nuovo, abbiamo fatto un’investimento importante di oltre 100 milioni. E’ l’investimento più grande mai fatto nella storia di questo club. L’Atalanta in questi anni non si è mai posta obiettivi troppo difficili da raggiungere. Obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, poi possiamo pensare ad ottenere qualcosa in più. Campionato di Serie A uno dei più affascinanti e difficili, noi vogliamo conquistare i risultati partita dopo partita mantenendo la nostra identità. Replicare le cose straordinarie fatte in questi anni non è facile, ma ci proviamo. Il settore giovanile è un progetto a cui teniamo molto, fa parte della nostra storia. In Europa League abbiamo schierato nove ragazzi provenienti dalle giovanili, siamo molto orgogliosi“.