Atalanta, Gasperini: “Non abbiamo sbagliato nulla, entusiasmo e belle giocate”

Gasperini ha parlato al termine della vittoria ottenuta per 2-0 contro il Cagliari: “Primo tempo abbiamo fatto molto bene, certamente la migliore prestazione di questa stagione. Abbiamo mostrato entusiasmo, belle giocate. Nel secondo tempo abbiamo avuto un calo, ma siamo riusciti nel finale. Siamo una squadra che tiene bene il campo anche nei momenti di difficoltà”.

Il tecnico nerazzurro ha poi continuato: “Oggi non abbiamo sbagliato niente, abbiamo avuto la concentrazione giusta. Abbiamo una difesa che globalmente lavora bene, a Firenze per esempio, le disattenzioni, sono state delle eccezioni. De Ketelaere ha giocato davvero un buon primo tempo, con lucidità e qualità, è stato un riferimento importante per l’attacco. Lookman? Anche lui è in un buon momento, è stato sfortunato nella traversa, ma ha fatto altre conclusioni pericolose. E’ veloce nel dribbling e negli inserimenti, ha possibilità di crescita”.

Poi ha concluso: “L’Europa globalmente ti da di più di quello che può toglierti. Ti aiuta a crescere in campionato, affronti squadre che giocano in maniera diversa. Il rischio è che possono capitare più infortuni, vedo solo questo come deficit. Questo campionato mi da la sensazione che sia molto equilibrato, si è visto anche dai risultati di ieri, in qualunque partita se non sei al meglio corri il rischio di non fare bene. Non è questione di nomi, ogni partita devi arrivare nella condizione migliore”.