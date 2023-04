Ascolti Dazn trentunesima giornata Serie A: 1.600.000 spettatori per Juventus-Napoli

Sono stati resi noti gli ascolti della trentunesima giornata di Serie A su Dazn. Scende ulteriormente il numero di spettatori complessivi per le dieci partite (tre di queste, tra cui l’Inter, non in esclusiva): poco più di cinque milioni di spettatori, 4.925.491 per le dieci partite ai quali vanno aggiunti quelli di Zona Gol 154.441. Soltanto per Juventus-Napoli, raccolti 1.666.000 spettatori medi, mentre nessun altro incontro supera il milione. Al secondo posto troviamo Atalanta-Roma, al terzo Milan-Lecce, per l’appunto Empoli-Inter si ferma a 470.000 ma risente di chi ha preferito guardarla su Sky. Questo il riepilogo.

31 21/04/23 20:45 – 22:51 VERONA-BOLOGNA 154.381

31 22/04/23 15:00 – 16:52 SALERNITANA-SASSUOLO 182.373

31 22/04/23 18:01 – 19:55 LAZIO-TORINO 494.610

31 22/04/23 20:46 – 22:48 SAMPDORIA-SPEZIA 208.632

31 23/04/23 12:30 – 14:21 EMPOLI-INTER 472.554

31 23/04/23 15:01 – 16:57 MONZA-FIORENTINA 165.224

31 23/04/23 15:00 – 16:56 UDINESE-CREMONESE 35.990

31 23/04/23 18:00 – 19:57 MILAN-LECCE 736.351

31 23/04/23 20:45 – 22:41 JUVENTUS-NAPOLI 1.666.428

31 24/04/23 20:45 – 22:43 ATALANTA-ROMA 808.948

31 23/04/23 15:00 – 16:57 ZONA GOL 154.441