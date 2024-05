Arthur tiene la Fiorentina ancora in corsa per l’Europa League sul campo: game over per il Monza

Un gol bellissimo di Arthur tiene la Fiorentina ancora in corsa per arrivare in Europa League dal campionato, al di là della chance ulteriore per i viola di conquistare la partecipazione alla competizione intermedia a livello Uefa vincendo la Conference League. I toscani, infatti, raggiungono quota 53 punti e sono da soli all’ottavo posto, che in ogni caso vale la Conference League quantomeno. Ma c’è la Lazio ancora sotto tiro: ballano sei punti tra le due squadre, con scontri diretti peraltro alla pari, ma con differenza reti al momento lievemente favorevole proprio ai gigliati (+10 contro +13). Mancano due giornate alla fine del campionato, ma questo vale solo per la squadra di Tudor: i ragazzi di Italiano, invece, di partite ne devono giocare tre, perché c’è il recupero del 2 giugno contro l’Atalanta. Partita che potrebbe diventare decisiva se i biancocelesti non otterranno almeno quattro punti nelle ultime due partite contro Inter e Sassuolo. Se la Lazio dovesse fermarsi a tre, o persino a due, uno o zero punti, a quel punto la Fiorentina avrebbe il destino nelle proprie mani, perché sarebbe settima con tre vittorie. Al momento la Lazio è a quota 59 punti, la Fiorentina a 53 e virtualmente a 56 se vincesse il suo recupero: Tudor guarda avanti, alla Champions, ma ora deve anche pensare a chi insegue.

Game over, invece, per Raffaele Palladino: il suo Monza non giocherà nelle coppe europee il prossimo anno e arriva ora il verdetto definitivo. Questo perché adesso l’ottavo posto dista 7 punti e il nono posto, che potrebbe in modo remoto valere la Conference League, vede ora il Napoli a +6 ma con lo scontro diretto a favore.