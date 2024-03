Andrea Butti (Lega Serie A): “Calendario ha favorito Inter rispetto al Milan? Dipende da esigenze tv”

Andrea Butti, Head of Competitions della Lega Serie A, dunque il responsabile per quanto riguarda la collocazione di anticipi e posticipi del campionato, oggi è stato ospite di QSVS su Telelombardia e ha anticipato che il derby Milan-Inter si giocherà lunedì sera. La programmazione delle prossime giornate doveva essere comunicata oggi, ma slitta a domani in virtù del tragico lutto che ha colpito la Fiorentina con la morte di Joe Barone.

Interrogato, con alcune provocazioni, in trasmissione da Franco Ordine sul calendario a confronto di Inter e Milan, ha spiegato: “Il calendario lo fa un algoritmo, è particolarmente avanzato a livello tecnologico e noi diamo una serie di input. In Italia, su 380 partite di Serie A, ci sono 342 concomitanze, fatti che impediscono a una partita di giocarsi in un determinato luogo o una determinata data. Spesso c’è già poca flessibilità di movimento, poi ci sono anche le esigenze delle tv: spesso Sky o Dazn vogliono mettere le partite più interessanti nei loro migliori slot, è un discorso di ascolti. Abbiamo segnalato al nostro algoritmo le esigenze delle squadre coinvolte in Europa, se giocare partite ravvicinate è capitato al Milan e non all’Inter è solo per la situazione contingente delle singole partite”.