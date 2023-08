Amichevole estiva 2023: l’Inter rimonta il Psg nel finale, decisivi i cambi di Inzaghi

Nel match amichevole valevole per la marcia di avvicinamento della squadra nerazzurra verso l’esordio nella Serie A 2023/2024, l’Inter sconfigge per 2-1 il Psg al New National Stadium di Tokyo. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi, dopo il pareggio contro l’Al-Nassr, tornano in campo per una prestigiosa sfida contro i campioni di Francia e riescono a conquistare la vittoria in rimonta. Al gol del vantaggio di Vitinha, i nerazzurri rispondono negli ultimi 10 minuti con i neo entrati Esposito e Sensi, entrambi serviti da Frattesi. Si chiude dunque con un successo la tournée asiatica dell’Inter, che batte il Psg in un’amichevole di lusso dal sapore di Champions League e guarda con ottimismo al futuro, in attesa di altri rinforzi dal mercato.

HIGHLIGHTS (VIDEO)

IL TABELLINO

CRONACA – Match fin da subito molto avvincente e pieno di ribaltamenti di fronte che entusiasmano il pubblico di Tokyo. A partire meglio è però il Psg, che al 14′ sfiora il gol del vantaggio con Asensio. Splendida giocata di Ugarte, passaggio di Soler e conclusione dell’ex Real Madrid che si stampa sul palo a Stankovic battuto. L’Inter non resta a guardare e prova a reagire ma né la conclusione di Lautaro né quella di Calhanoglu impensieriscono Donnarumma. Il primo tempo si chiude dunque senza ulteriori sussulti, con le due squadre che provano a rendersi pericolose in fase offensiva e le rispettive retroguardie che si difendono con ordine.

Nella ripresa gli allenatori mandano in campo forze fresche ma la gara stenta a decollare. Poi all’improvviso un lampo di Vitinha, che al 64′ raccoglie una palla persa da Lautaro e batte Stankovic con un missile da fuori area. Parigini avanti 1-0 e determinati ad addormentare la sfida, neutralizzando i timidi attacchi dei nerazzurri. Proprio nel finale, però, ecco che l’Inter si sveglia e lo fa grazie ai cambi di Inzaghi. Prima Sebastiano Esposito all’81’ trova il gol del pareggio, poi Stefano Sensi – due minuti dopo – batte Donnarumma per il 2-1. Menzione speciale per Davide Frattesi, anche lui subentrato e autore di due assist.