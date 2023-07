Amichevole 2023: il Napoli parte con una vittoria, sconfitto 6-1 l’Anaune

Buona la prima per il Napoli di Rudi Garcia, che nel test amichevole inaugurale sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro ha sconfitto l’Anaune Val di Non con il punteggio di 6-1. Vittoria mai in discussione nonostante il tecnico francese abbia mandato in campo quasi esclusivamente le seconde (e terze) linee. In fondo non si trattava di altro che una prima sgambata, in attesa del secondo match ben più impegnativo contro la Spal di lunedì 24 luglio. Rudi Garcia ha comunque avuto le prime positive indicazioni dalla sua nuova squadra e può guardare con ottimismo al futuro.

CRONACA – Primo tempo dominato dal Napoli, che si rende pericoloso con grande frequenza e colpisce persino tre pali. Le reti realizzate sono però solamente due ed arrivano entrambe nel giro di 4 minuti. Al 21′ è Politano a trasformare un calcio di rigore fischiato per un fallo ai danni di Vergara. Al 24′ è invece proprio Vergara a raddoppiare su assist di Ambrosino. Molto più viva la ripresa, in cui si segna con più facilità. Il Napoli trova la via del gol con Cioffi, Saco, Iaccarino e Olivera, ma allo stesso tempo subisce un gol al 51′, in virtù di un calcio di rigore realizzato dall’Anaune. Poco male per la squadra di Rudi Garcia, che vince la prima amichevole e si gode tanti giovani di talento.