Allegri e la metafora su pistola e carri armati, Adani: “E quando ha perso contro le forbici?”

“Se hai una pistola non puoi andare a fare la guerra contro i carri armati”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Empoli. Una dichiarazione che non è sfuggita alla Bobo TV. E l’ex calciatore e opinionista Lele Adani non ha nascosto i suoi dubbi sul pensiero del tecnico bianconero: “Secondo questa analisi, la Juventus avrebbe una pistola a salve o con l’acqua mentre gli altri sarebbero i carrarmati. Saranno contenti i sedici nazionali di avere questa considerazione da parte dell’allenatore. E tutte le volte che hai perso con la pistola contro le forbici? Le diciassette sconfitte l’anno scorso? Bisogna solo mettersi d’accordo. Non dirò mai che i Danilo e i Rabiot sono la pistola contro i carrarmati, ma neanche sotto tortura. Quale sarebbe il carrarmato? Il Napoli di Natan e Cajuste? La Juventus deve giocare per vincere lo Scudetto per la sua storia, per la sua gente e per i suoi calciatori. E perché è giusto”, ha concluso la sua riflessione Adani.