Adani esalta il Napoli: “E’ la squadra più bella del mondo, le altre devono farsi delle domande”

L’ex calciatore ed attuale opinionista di Rai Sport, Daniele Adani, nel corso di un suo intervento ai microfoni della BoboTV, ha analizzato il dominio in campionato del Napoli e le continue frenate delle dirette avversarie: “Il Napoli è la squadra più bella del mondo per quanto mostra in campo, lo diciamo con piacere, felicità ed orgoglio italiano. Quando guardiamo gli azzurri sembra di andare al cinema o al circo. Delle sensazioni così le abbiamo provate raramente, ma non dobbiamo dimenticarci di analizzare il fallimento delle altre, perché il Napoli sembra che stiamo facendo una corsa solitaria. Se la Serie A è già finita a febbraio bisogna farsi delle domande“.