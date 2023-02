Eagles-Twente interrotta: tifosi lanciano oggetti e sedie in campo

di Mattia Zucchiatti 55

La partita di Eredivisie tra Eagles e Twente al 35′ del primo tempo sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. L’arbitro della gara ha deciso di sospendere la gara dopo che i tifosi ospiti avevano iniziato a lanciare oggetti in campo. Non solo fumogeni, in campo sono arrivati anche dei seggiolini. Nei prossimi minuti si valuterà se ci sono le condizioni per riprendere la gara. La squadra ospite rischia una pesante sanzione dal giudice sportivo.

LA PARTITA RIPRENDE DOPO MEZZORA DI INTERRUZIONE.