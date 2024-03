Acerbi assolto, Juan Jesus cambia immagine profilo Instagram con il Black Power salute (FOTO)

Francesco Acerbi è stato “assolto” dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, che in seguito al supplemento di indagine da parte della Procura Figc non ha ritenuto di poter procedere con una squalifica del difensore dell’Inter in quanto gli eventuali insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus non sono stati provati da immagini o video. Nelle ultime ore, il difensore del Napoli ha cambiato immagine del profilo su Instagram: qualche giorno fa, come dimostra il secondo dei due screenshot in questo articolo, l’immagine del profilo era il suo volto con filtro b/n, mentre adesso appare il Black Power salute, il pugno chiuso che fu reso celebre da Tommie Smith e John Carlos nella cerimonia delle premiazioni della gara dei 200 metri alle Olimpiadi del 1968 in Messico, gesto di protesta in riferimento alla situazione delle persone di colore in America e alla lotta contro il razzismo.