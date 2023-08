Scontri Aek-Dinamo, condanna dell’Uefa: “La violenza non ha posto nel nostro sport”

Attraverso un comunicato, l’Uefa ha condannato duramente gli scontri avvenuti ad Atene prima del match tra Aek e Dinamo Zagabria, in cui un tifoso greco è stato ucciso: “L’Uefa deplora con la massima fermezza gli spaventosi incidenti che si sono verificati ieri sera ad Atene e che hanno provocato la perdita di una vita. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all’AEK Atene FC e ai suoi tifosi, e ribadiamo che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia al più presto“.

L’Uefa ha poi deciso di rinviare il match: “In linea con l’articolo 26.01 del Regolamento della UEFA Champions League 2023/24, la partita in programma questa sera allo stadio Agia Sofia di Atene è rinviata. La partita Dinamo-Aek a Zagabria si giocherà invece martedì 15 agosto 2023 come da programma. La UEFA è in contatto con entrambe le squadre per confermare la data della partita riprogrammata, ovvero venerdì 18 agosto 2023 o sabato 19 agosto 2023. Viene mantenuta la decisione precedentemente comunicata relativa all’assenza di tifosi in trasferta per entrambe le partite e saranno attuate tutte le misure necessarie“.