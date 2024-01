San Siro, Sala: “I club rivalutino l’ipotesi di ristrutturarlo. Si sottovaluta cosa significa andare fuori Milano”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, anche a margine della presentazione del calendario di mostre per il 2024-2025 del Comune è tornato a parlare della questione stadio e di San Siro. “Non pretendiamo che sia qualcosa di condivisibile immediatamente ma lo spirito della commissione e del lavoro che seguirà sarà quello di convincere le squadre a rivalutare un’ipotesi. Se c’è una soluzione che permette di continuare a giocare magari perdendo pochissimo di capienza, va esaminata con grande interesse”, ha dichiarato commentando il progetto che verrà presentato in commissione il prossimo 31 gennaio per la ristrutturazione del Meazza.

“Verrà valutato un esempio di un progetto, é chiaro che non è quello che il Comune ha scelto ma lo considero interessante – ha precisato Sala -. Le squadre si sono sempre opposte all’idea di ristrutturare San Siro perché sostenevano, e non so se lo sostengono ancora, che c’era il rischio di andare lontano a giocare per due o tre anni. É chiaro che questo sarebbe stato un limite importante perché avrebbero perso molto in termini di biglietti e i tifosi non sarebbero stati così felici”.

Sala ha anche risposto a Beppe Marotta, il quale nel podcast di Fedez aveva ribadito che ci sono troppi iter burocratici per mettere mano su San Siro e quindi hanno dovuto vedere altre strade: “Lo dice per giustificare quello che hanno fatto. Io continuo a pensare che è molto meglio per le squadre rimanere in città – ha spiegato Sala -. I club stanno veramente sottovalutando le problematiche che ci sono in termini di mobilità, di impatto”. “Però se noi non offriamo una alternativa… e quello é il lavoro che si farà con quella commissione – ha concluso -. Si è perso molto tempo. Se si potesse ripartire da quello io sarei molto felice”.