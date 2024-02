San Siro, Fontana: “Inter e Milan dubbiosi su ristrutturazione del Meazza, bisogna parlare con loro”

Il tema riguardante lo stadio Meazza continua a essere sempre caldo in ambito calcistico e politico in quel di Milano in queste settimane. Questa mattina ne ha parlato anche il governatore lombardo Attilio Fontana: “So che ci sono molte criticità su questa idea da parte delle squadre, quindi bisogna parlare con loro”, ha affermato. “Tutte le cose che si vogliono fare subiscono una serie di stop dai comitati o dai vari organismi che nascono – ha concluso -, non so cosa dire. Ci saranno le autorità che devono decidere, valuteranno sulla base di tutte le considerazioni, anche quelle esposte dal comitato”.