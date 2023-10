Salernitana, Candreva e Coulibaly vedono Monza: entrambi sulla via del recupero

La Salernitana vive in un momento complicato e ha bisogno di aggrapparsi sui suoi uomini simbolo. Due di questi sono sicuramente Antonio Candreva e Lassana Coulibaly. Tutti e due i giocatori dopo essere mancati contro l’Inter vedono la via del recupero in quel di Monza.

Sousa dovrebbe recuperare Candreva che ha smaltito i postumi del problema muscolare accusato ad Empoli. Proverà a stringere i denti anche Lassana Coulibaly che è sulla via del recupero ma potrebbe al massimo andare in panchina. Fiorilli invece mancherà.