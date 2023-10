Basket, Joel Embiid ha deciso: rappresenterà Team USA ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Un altro tassello che si incastra alla perfezione per Team USA in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Joel Embiid, MVP in carica della NBA, ha scelto di rappresentare gli Stati Uniti alle prossime Olimpiadi. Embiid, che è nato in Camerun e possiede sia la cittadinanza francese che quella americana, è stato al centro di un’intensa battaglia di reclutamento su quale paese rappresenterà alle Olimpiadi e nei mesi scorsi sembrava piuttosto vicino a indossare la maglia francese in occasioni dei Giochi da disputare in casa.

Invece, quest’oggi Embiid ha informato il direttore esecutivo del Team USA Grant Hill della sua decisione pochi giorni dopo che i due si erano incontrati ub Colorado, dove i Sixers stanno tenendo i training camp in vista della stagione. Alla fine il centro dei Sixers ha scelto di rappresentare gli Stati Uniti perché, secondo quanto riportato da Espn e The Athletic, vuole aiutare gli Stati Uniti a tornare ai vertici del mondo del basket internazionale dopo che non sono riusciti a medagliare ai Campionati del mondo di Manila quest’estate.